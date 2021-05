Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts strebt die Bundesregierung eine stärkere Verringerung des Treibhausgas-Ausstoßes an. So soll das Sparziel für die Emissionen auf 65 Prozent bis 2030 erhöht werden. Hört sich alles toll an. Doch ohne Windkraft wird das sicherlich nicht funktionieren. Windkraft? Da war doch noch was. Ja, die „Bürgerwind Greven“ war vor rund drei Jahren mit ihren Bauanträgen für 15 Windkraftanlagen gescheitert. Gibt es die Bürgerwindler eigentlich noch? Und wenn ja: Wollen die denn auch noch? Beide Fragen kann man mit ja beantworten. Obwohl die „Bürgerwind Greven GmbH & Co. KG kurz vor dem Aus gestanden hat.