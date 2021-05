Der ein oder andere, der das hier jetzt liest, wird sicherlich in Panik verfallen. „Oh Gott, vergessen. Morgen ist ja Muttertag.“ Ja, stimmt. Seit Jahren wird in Deutschland der Muttertag am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Im Übrigen ist das keine Erfindung der Nazis, wie oft behauptet. Der Muttertag ist, wie viele andere Ereignisse, ein Import aus den USA. Egal, viel wichtiger ist doch, was man der Mutter schenkt und wie man den Tag begeht. Zumindest wird die Mutter besucht. Kann man in Corona-Zeiten daran erkennen, dass in den Schnelltestzentren zum Wochenende hin fast alle Test-Zeiten ausgebucht waren. Was dann auch für die Besuchszeiten in den Seniorenheimen gilt. „Beruhigungs-Getränke“ und Likörchen Aber zurück zu den Geschenken. Da lohnt sich ein Blick zurück in alte Ausgaben der 50er- und 60er-Jahre dieser Zeitung.