Mit Huslage, der mit Frau, drei Kindern und Hund in Altenberge lebt, sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning. Von Altenberge ist es ungefähr so weit nach Münster wie nach Greven. Kaum eine Veränderung? Huslage: Wir haben als Familie einen starken Bezug zu der Stadt. Unsere beiden ältesten Kinder gehen da zur Schule. Innere Organisation, Personal, IT, das klingt erst mal etwas trocken. Ist das so? Huslage: Das sind Querschnittsthemen, die nicht so nach außen wirken. Aber für die Verwaltung sind sie sehr wichtig. Überlegen Sie mal, wie viele Stellen wir in Greven geschaffen haben. Die Kommune kam aus der Haushaltssicherung und hat sich seither dynamisch entwickelt. Kaum ein Fachbereich ist noch in der alten Struktur, wie ich sie 2014 vorgefunden habe. Ein Beispiel? Huslage: Nehmen wir die IT. Das war früher ein Team innerhalb des Fachdienstes Allgemeiner Service.