Den Anlass der Debatte lieferte ein Antrag des Reckenfelder Bürgervereins, der sich für Mülleimer an vier Bänken aussprach, die der ReBüVe mit bürgerschaftlichem Engagement und mit der Unterstützung von Sponsoren aufgestellt hatte. Dass die Verwaltung das Anliegen nicht verfolgen wollte, führte zu „großer Enttäuschung“, wie Jürgen Otto vom Bürgerverein ausführte. Auch das Argument der Verwaltung, es gebe bereits genug Mülleimer in Reckenfeld, sogar mehr als im Schnitt, wollte er nicht akzeptieren. „Wir vom Bürgerverein können klar sagen, dass in der Ortsmitte und vor allem an den Bushaltestellen die Kapazitäten nicht ausreichen.