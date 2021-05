Gerlinde Bonaus war Schneiderin, Elisabeth Wieczorek machte eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Auf unterschiedlichem Wege landeten die beiden schließlich in der Altenpflege. „Ich dachte, ich mache das nur drei, vier Jahre“, sagte Wieczorek, die in der stationären Pflege des St. Gertrudenstifts in Greven arbeitet. „Aus drei, vier Jahren sind dann 18 geworden.“ Ebenfalls seit langer Zeit, genauer gesagt seit 14 Jahren, arbeitet Gerlinde Bonaus in der ambulanten Pflege im St.-Augustinus-Altenzentrum. Eine Ausbildung zur Pflegefachkraft hatten beide nicht.