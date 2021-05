Hochglanz oder Matt, Weiß oder Schwarz, Landhaus oder Modern, mit oder ohne Dampfgarer? Das sind nur einige von vielen Fragen bei der Küchenplanung, für die Stefan Schröer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle Antworten findet. Der Küchen-Experte kennt alle Trends. Schon seine Eltern Günter und Liane Schröer gründeten 1987 das Familien-Unternehmen in Ladbergen. „Ich bin mit dem Thema Küche großgeworden“, beschreibt Stefan Schröer seinen Berufsweg. Das Küchen-Geschäft hat er von der Pike auf gelernt und kennt sich sowohl in den kaufmännischen als auch in den technischen Belangen bestens aus. Nach dem Tod seines Vaters und dem Ruhestand seiner Mutter zog der gebürtige Ladbergener 2014 mit dem Unternehmen nach Greven.