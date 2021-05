Man darf doch mal träumen. Über ein Haus an den Ausläufern der Cote d‘Azur zum Beispiel? Eine Wohnung im sonnenverwöhnten südfranzösischen Paradies – das hätte doch was. Aber: Der Träumer wird da ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Wohnung, 125 Quadratmeter, weit weg vom Mittelmeer, 1,25 Millionen Euro – quasi ein Schnapper. Und was das mit Greven zu tun hat? Eine ganze Menge, denn auch hier werden für Immobilien und Grundstücke Preise aufgerufen, die denen an der Cote d‘Azur recht nahe kommen. Ein Thema, das von Investoren und Immobilien-Unternehmen nicht so gerne öffentlich diskutiert wird. Deswegen an dieser Stelle keine Namen. Nur so viel: „Da baut sich eine gewaltige Immobilienblase auf.“ Warum die Immobilienpreise steigen Ursächlich sind da wohl mehrere Faktoren. Da ist zum einen die Nähe zu Münster. Dort ist der Wohnraum noch teurer als in Greven. Und deswegen ziehen die Münsteraner Familien in den Speckgürtel der Stadt.