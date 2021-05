Man stelle sich vor: Beim Spaziergang erleidet man einen Schwächeanfall oder spürt plötzlich fiese Schmerzen in der Brust. Und dann kann man dem eilig angerufenen Notdienst nichtmal sagen, wo man sich eigentlich aufhält. Ein Albtraum, der künftig möglichst selten Wahrheit werden soll. Denn rund 150 Bänke im Grevener Stadtgebiet werden mit Plaketten ausgestattet, so dass Passanten in Notfällen präzise angeben können, wo sie sich befinden.