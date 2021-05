Ok, der Spruch ist alt. Aber: Er hat seine Berechtigung. „Die größte Stadt in Engeland ist London an der Thems‘, das größte Dorf im Münsterland ist Greven an der Ems.“ Denn das hängt sicherlich mit den vielen Bauerschaften zusammen, die die Innenstadt Grevens umgeben. Insgesamt kommen da 140 Quadratkilometer zusammen, die Greven ausmachen. Konsequenz daraus: Die Stadt hat ein Straßen- und Wegenetz in einer Länge von insgesamt 591 Kilometern, 345 Kilometer davon firmieren unter dem Begriff Wirtschaftswege.