Ab 1948 hat Aloys Heemann dort zunächst Brot für das damalige Ausländerlager in Grevens Norden gebacken. Nachdem aber sein Bruder Hermann 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war, begann man gemeinsam den Wiederaufbau der Firma. Daraus entwickelte sich ab 1954, in diesem Jahr starb der Firmengründer Joseph Heemann, die Herstellung und der Verkauf von Lebkuchen und Zuckerwaren, Dominosteinen und Moppen in großem Stil.

Die Moppen, auch Pfeffernüsse genannt, bestanden ursprünglich nur aus Lebkuchenteig, später wurden sie überzogen mit dunkelbrauner oder weißer Zuckerglasur. Sie waren rund und wurden zur Mitte hin dicker. Über die Moppen wurden in Greven viele Sprüche gemacht, vielen bis heute geläufig, zum Beispiel: „Heemanns Moppen kann man sich in die Buxe stoppen“ oder „Mit Heemanns Moppen kannst Du Nägel in die Wände kloppen.“ Es gab auch deftige Sprüche.

Im Jahre 1962 begann der Aufbau des Zweigwerks Ladbergen und damit auch die allmähliche Verlagerung der Produktion dorthin. Im Jahre 1977 wurde der Sitz der Firma „Honigkuchen- und Zuckerwarenfabrik Joseph Heemann“ ganz nach Ladbergen verlagert.

Von nun an hieß die Firma „Joseph Heemann Lebkuchen- und Süßwaren-Spezialitäten, Ladbergen.“ Sie beschäftigte 1978 in Greven und Ladbergen 140 Mitarbeiter/innen, ab dem Herbst für die Weihnachtsproduktion erheblich mehr. Der Export ging in mehr als 30 Länder in der ganzen Welt.

Im Jahre 1989 wurde die Firma Heemann von der Aachener Firma Lambertz übernommen. Lebkuchen, Süßwaren, Printen und Plätzchen werden auch weiterhin von Ladbergen aus nach Nordamerika, Australien und in den Mittleren Osten geliefert.

Aber auch mit einem eigenen Verkaufswagen wurden bei großen Veranstaltungen (Kirmes, Jahrmärkte) die Erzeugnisse der Firma Heemann verkauft, darunter auch die Moppen.

Anneliese Heemann und ihr Ehemann Heinz waren es, die ab 1950 die Heemann‘schen Plätzchen und Zuckerwaren aus einem Verkaufswagen heraus verkauften. Als Heinz Heemann im Jahre 1981 starb, half die gemeinsame Tochter ihrer Mutter beim Verkauf.

Im Jahre 1990 übernahm die Familie Ebert (Telgte) den Verkaufswagen für den Jahrmarktsverkauf von Süßwaren und eben auch von Moppen. Untergestellt war er auf dem Hof Böhmer in Schmedehausen.

Nach seiner Außerdienststellung vor sechs Jahren wurde der Verkaufswagen vom Landwirtschaftlichen Ortsverein Greven renoviert und wird jetzt vom Verein als Info-Mobil eingesetzt.