Aufforstung ab 1984

Die Gronenburg – dieses große Waldgebiet liegt zwischen der Hanseller Straße und westlich der Mühlenstraße in der Bauerschaft Westerode. Es gehört zum Hof Schulze Gronover.

Den Namen hat dieses Waldgebiet durch ein kleines Land-, Herren- und Jagdhaus, „Gronenburg“ genannt, erhalten, das dort um 1620 von dem Münsterischen Domherrn Wilhelm von Elverveld errichtet wurde. Das münsterische Domkapitel unterhielt dort ausgedehnte Fischteiche und Entenfänge. Das Haus wurde 1793 abgerissen, weil es baufällig geworden war. Die Grundrisse des Jagdhauses und die des zugehörigen Gartens sind noch heute zu erkennen.

Im Jahre 1832 wurde diese gemeine Mark geteilt, die vor allem aus Heide bestand. Die bäuerlichen Anteilhaber nutzten sie nach genau festgelegten Rechten und Vorgaben gemeinsam als Viehtrift, zur Plaggenmaht und zur Gewinnung von Bau-, Brenn- oder Nutzholz für den Eigenbedarf.

Erst die preußische Regierung nahm die Teilung der Marken in Angriff und schuf 1821 eine Generalkommission, die überall die Teilung der Marken in die Wege leitete. Die meisten Bauern waren keineswegs begeistert von dieser umstürzenden Neuerung, die sie zu zahlreichen Umstellungen in ihrer Wirtschaft zwang.

Bernhard Schulze Gronover ließ im Oktober des Jahres 1962 im nördlichen Bereich der „Gronenburg“ einen 1,75 Meter hohen Gedenkstein an einem Waldweg aufstellen, den der aus Münster stammende Bildhauer Albert Mazzotti aus Ibbenbürener Sandstein geschaffen hat.

Mit diesem Stein wollte Bernhard Schulze Gronover die Nachwelt daran erinnern, dass am 30. März des Jahres 1945 das Waldgebiet Gronenburg durch die Munitionsexplosionen völlig zerstört wurde.

Die Wehrmacht hatte nämlich während des Krieges in der bewaldeten Gronenburg ein gewaltiges Munitionslager deponiert, das von alliierten Aufklärungsflugzeugen nicht erkannt worden war. Am letzten „Grevener Kriegstag“, feindliche Truppen standen bereits im Dorf, wurde es abends ab 22 Uhr gesprengt, wodurch im Dorf Greven ganz erhebliche Schäden an Dächern und Fenstern der Häuser hervorgerufen wurden.

Noch 1946 begannen die Engländer als Besatzungsmacht in der Gronenburg mit der ersten Suche nach umherliegender Munition. Im Februar 1950 begann ein „Kampfmittelbeseitigungstrupp“ mit der Räumung der in der Gronenburg, einem Gebiet von rund 300 Morgen, umherliegenden Munition, Granaten und Bomben aller Kaliber.

Spaziergänger, die sich in die Gronenburg wagten, fanden dort an Bäumen Schilder, auf denen davor gewarnt wurde, den Weg zu verlassen, da sonst Lebensgefahr bestehe.

Ab dem Jahre 1955 begann man damit, auch die nicht sichtbar im Boden vorhandene Munition zu suchen und zu entsorgen. Dabei halfen Minensuchgeräte, die Metallteile im Boden anzeigten. Bei der gefundenen Munition wurden die Zünder entfernt, die Munition dann in ein Sammellager gebracht, wo sie gesprengt wurde. Bei Bomben wurde der Zünder entfernt, dann wurden sie zur Sicherheit gleich in der Gronenburg gesprengt.

Erst im Jahre 1984 teilte der Regierungspräsident in Münster der Grevener Verwaltung offiziell mit, dass die Räumung der Munition in der Gronenburg beendet sei. Die Wiederaufforstung konnte beginnen.