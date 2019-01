„Knackemeier“ rührte in vielen Töpfen

Er wurde am 28. Februar 1927 (Rosenmontag) in Münster geboren und verbrachte dort seine Kindheit und Jugend. Von Mai 1941 bis Oktober 1944 wurde er zum Volksschullehrer ausgebildet, im September 1944 erfolgte die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. Nach dem Krieg wohnte er weiter bei seinen Eltern in Münster.

Im Jahr 1958 zog er mit seiner Ehefrau Hedwig nach Greven. Zwei Töchter gingen aus dieser Ehe hervor, beide in Greven geboren: Susanne und Ursula. An der Elbinger Straße (Minnebuschsiedlung) wurde das Wohnhaus der Familie Krachten gebaut.

Seinen ersten Laden richtete er im Niederort ein, ein Papier- und Schreibwarengeschäft mit Buchverleih, nach Jahren verlegt in die Martinistraße, zuletzt ansässig in der Rathausstraße / Ecke Lindenstraße.

In der Rathausstraße kam bald der Handel mit Briefmarken und Zubehör hinzu. Im Mai 1964 wurde er nebenberuflicher Mitarbeiter der Württembergischen Feuerversicherung, 1966 wurde er Geschäftsstellenleiter der Provinzial Versicherung in Greven. Von da ab war seine Ehefrau Leiterin des bisherigen Geschäftsbereichs. Mitarbeiter und schließlich sein Teilhaber wurde Franz Josef Weber.

Willi Krachten war sehr aktiv in Greven. Er übernahm die Erstellung von Artikeln und Einwerbung der Anzeigen für das von Grevener Kaufleuten getragene Anzeigenblatt „Grevener Handel und Wandel“.

Er liebte aber auch die Geselligkeit, den Gesang und den Karneval und war Mitglied in vielen Grevener Vereinen: im Handwerker- und Gewerbeverein, im Schachklub, im Billardklub, im Männergesangverein Concordia, in der KG Emspünte, in den Schützenvereinen Bahnhof, Bürgerschützen und Eintracht Nord, im Judoklub, in der DLRG und im Sportclub Greven 09.

Im Jahre 1961 war er der Stadtprinz der KG Emspünte, Püntemariechen war Ursula Wessels. Seit 1965 war er im Vorstand der KG Emspünte tätig und bereitete den ersten Karnevalszug in Greven (nach 1954) mit vor. 1986 erhielt er den „Großen Verdienstorden in Silber“ des Bundes Deutscher Karneval.

Mitglied der MGV Concordia war er bereits seit Ende der 1950er Jahre. Vorsitzender des Vereins war er von 1963 bis 1978.

Da wundert man sich nicht, dass er auch politisch aktiv war. In den 1970er Jahren trat er der FDP bei und organisierte den Neuanfang dieser Partei in Greven. Er wurde auch gleich zum Vorsitzenden gewählt. Bei der Kommunalwahl 1975 erhielt die FDP zwei Sitze im Grevener Stadtrat, Willi Krachten, auf dem undankbaren 3. Listen-Platz, wurde als Sachkundiger Bürger in mehreren Ausschüssen des Rates eingesetzt. Von 1980 bis 1990 war Willi Krachten ein engagiertes Mitglied des Rates der Stadt Greven. Die, die ihn dort erlebt haben, können sich gut daran erinnern, dass er dann, wenn ihm etwas besonders wichtig war, seine stehend vorgetragene Rede mit den Worten schloss: „Wenn Sie wissen, was ich meine!“

Willi Krachten starb am 31. März 2009.