Bombenfund in Hörstel-Riesenbeck

Hörstel-Riesenbeck -

Am späten Donnerstagnachmittag ist in Riesenbeck eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft worden. Die 1000-Kilo-Bombe sorgte dafür, dass in Riesenbeck rund 3000 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen mussten.