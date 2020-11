Dämmerung. Der Flugplatz-Tower liegt im Dunkeln, nur im Umriss zu erkennen. Im Westen leuchtet der Himmel rot. Langsam fährt die Kamera am Tower nach oben. Aus dem Off wird als Audio-Spur Sprechfunk-Verkehr eingespielt. Dann rauschen vier Phantom-Jets hinter dem Tower vorbei. So beginnt der Trailer für einen Dokumentarfilm über den Fliegerhorst Hopsten-Dreierwalde .