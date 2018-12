Hochsaison für Chöre in den Festmessen

Eine Familienchristmette folgt um 16.30 Uhr in der Leerer Pfarrkirche. Diese gestalten der Kirchen- und der Weihnachtsprojektchor. Letzterer stimmt die Kirchenbesucher bereits ab 16 Uhr auf den Gottesdienst ein.

Am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) gibt es gleich drei Festmessen. Die erste beginnt um 9 Uhr in der Leerer Pfarrkirche, die zweite um 9.30 Uhr im Haus Loreto und die dritte um 10.30 Uhr in der Gertrudiskirche. Diese gestaltet der MGV Liederkranz mit.

Vier Festmessen bietet das Seelsorgeteam am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) an. Die um 9 Uhr in der Leerer Pfarrkirche gestaltet der Kirchenchor mit. Um 9.30 Uhr beginnen Festmessen im St.-Gertrudis-Haus und im Haus Loreto. Die Stadtkapelle Horstmar gestaltet die Festmesse mit, die um 10.30 Uhr in der Horstmarer Pfarrkirche beginnt. Zum „Kreuzweise-Special“ – dabei handelt es sich um einen ökumenischen Gottesdienst mit Prädikant Alexander Becker und Pfarrdechant Johannes Büll – wird um 18 Uhr in die Leerer Pfarrkirche eingeladen.