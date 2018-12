Posaunenchor feiert den 65. Geburtstag

Horstmar/Laer/Borghorst -

Seinen 65. Geburtstag kann in diesem Jahr der Posaunenchor der evangelischen Gesamtgemeinde Borghorst-Horstmar-Laer feiern. Aus diesem Anlass gestalten die Musiker am kommenden Sonntag (30. Dezember) einen Gottesdienst, der um 15 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Ss. Cosmas und Damian in Leer beginnt. In dessen Verlauf wird Vorsitzender Lothar Rietschel die Mitglieder Manfred Blömker, Michael Kamolz und Rolf Linke für ihre 25-jährige Treue zum Posaunenchor ehren.