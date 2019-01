Ohne ehrenamtliche Kräfte geht es nicht

Horstmar-Leer -

Viel Erfolg hat die Domus Caritas GmbH mit ihrem wöchentlichen Betreuungsangebot für ältere Senioren im „WiLmaS“-Treff in Leer. Dieses findet bereits seit März 2015 jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr in den Räumen in der Dorfstraße statt. Im Schnitt nehmen es zehn Gäste regelmäßig wahr. Die Besucher werden von ehrenamtlichen Kräften betreut, ohne deren Einsatz das Angebot nicht leist- und umsetzbar wäre. Dafür dankte Christiane Nitz von der Gesamtleitung der ambulanten und teilstationären Dienste den Helferinnen.