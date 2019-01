Am kommenden Wochenende findet das Jugendfußball-Hallenturnier des TuS Germania Horstmar statt. Alle Spiele werden in der Sporthalle am Lernzentrum Horstmar ausgetragen. Für die C2- und C3-Junioren geht es am 26. Januar (Samstag) um 10 Uhr los. Im Anschluss um 13.30 Uhr spielen die D1-Junioren. Für die C1-Junioren beginnt das Turnier um 17.45 Uhr. Dabei sind einige Mannschaften aus der Umgebung, wie der Sportverein Burgsteinfurt und der Sportverein Wilmsberg. Von weiter weg kommen Mannschaften aus Dülmen oder Rorup. Am 27. Januar (Sonntag) findet für die Minikicker ein Spieletreff statt. Beginn ist um 10 Uhr in der Turnhalle am Lernzentrum. Die F 2, 3 und 4-Junioren spielen am Sonntag ab 13.45.

Unterstützt wird das Turnier von der Sparkasse mit 500 Euro. Den symbolischen Scheck hat Werner Artmann von der Sparkasse an das Vorstandsmitglied des TuS Germania Horstmar, Otto Mensing übergeben.