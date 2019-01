Verkleidungsutensilien fürs Ferienlager gesucht

Die Betreuer des Ferienlagers des Sportvereins Westfalia Leer suchen für ihre nächste Sommerfreizeit dringend einige Verkleidungsutensilien. Der jetzige Bestand ist teilweise in die Jahre gekommen. Da immer wieder Aktionen und Spiele anstehen, bei denen sich die Mädchen und Jungen aus dem Sammelsurium an Materialien ein passendes Outfit zusammenstellen können, wäre es schön, wenn dieser Bestand durch die Hilfe der Bürger erneuert beziehungsweise aufgestockt werden könnte, heißt es in einer Pressemitteilung der Betreuer.

Gesucht werden insbesondere Tierkostüme jeder Art, Anzüge, Kleider, Krawatten, Fliegen, Accessoires wie Hüte, Taschen, Gürtel, Kronen, Augenklappen und Perücken. Sollte in dem einen oder anderen Keller noch Verkleidung zu finden sein, bieten die Betreuer am 3. Februar (Sonntag) von 12 bis 15 Uhr einen Aktionstag an, an dem die Sachen im Sportheim am Sportplatz in Leer abgegeben werden können.

„Bitte denken Sie daran, dass es vorrangig Verkleidungsmaterial für die Kinder sein soll“, geben die Initiatoren zu bedenken, dass sie keine Sachen in Größe XL oder größer benötigen.