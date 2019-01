CDU für Kita neben dem Lernzentrum

„Das ist eine Form von vorausschauender Wirtschaftsförderung und mit dem Grundstück am Lernzentrum, eine Gemeinbedarfsfläche, ist ein idealer Platz für die Betreuung unserer Kinder gefunden worden“, so der Fraktionsvorsitzende. So seien die Verbindungswege zur Altstadt über Bischofsweg, Generationenpark, die Fußgängerampel in Höhe des Fußweges zum Lernzentrum und das Gartengelände des Drostenkämpchens sehr gut. Man wolle für die Pkw-Anbindung sowie die Anlieferung über Fürstenwiese und Drostenkämpchen ein Verkehrs- und Parkplatzkonzeptes und die Bebauung des Grundstückes im Nordosten, damit das Außenspielgelände zum Drostenkämp­chen durch das Gebäude zur Wohnsiedlung sinnvoll abgeschirmt wird, so die CDU-Fraktion.

„In dem Zusammenhang wird es auch sinnvoll sein, die zweite Ein- und Ausfahrt zum Koppelfeld zu realisieren, für die die Stadt Horstmar einen Vorbehaltsgrund­stück besitzt. Entsprechende Pläne existieren bereits“, gibt Mollenhauer abschließend zu bedenken.