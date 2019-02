Der Elferrat des Leerer Cliquenkarneval (LCK) traf sich jetzt turnusmäßig zu seiner Sitzung in der Gaststätte Selker. Präsident Jens Kestermann eröffnete die Versammlung und begrüßte besonders das noch amtierende Prinzenpaar Bredo I. und Stephanie I. Das Duo bedankte sich für eine wundervolle Session.

Die Probefahrt findet am 23. Februar (Samstag) um 15.11 Uhr statt und führt wieder durch den Ortskern. Es liegen bereits einige Anmeldungen aus den Nachbargemeinden vor.

Für dieses Jahr verspricht der Elferrat zwei besondere Highlights. Das best gehütete Geheimnis im Dorf wird am 22 Februar (Freitag) um 20.11 Uhr in der Gaststätte Selker gelüftet. Dann präsentiert der LCK 2014 das neue Prinzenpaar. Christoph Arning rät jedem Mitbürger zu kommen, denn es könnte auch jemand aus seiner Nachbarschaft, Clique oder Stammtisch sein.

Gespannt darf man auf die drei neuen Motivwagen aus Leer sein, die aufwendig gestaltet wurden. Der beste Wagen des Umzugs wird vom Schützenverein Leer- Dorf während dessen Karnevalsveranstaltung am 2. März (Samstag) prämiert.