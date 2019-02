Anschließend begrüßte Norbert Wiechers , der mit Dieter Reers die Tour ausgearbeitet hatte, die Gäste. „Zur Zeit ist wieder Bewegung im Gewerbegebiet in Sachen neue Gesichter“, stellte Norbert Wiechers und hieß besonders den Betrieb Zimolak willkommen, der in Kürze vor Ort baut.

Anschließend führte Olaf Häner durch seinen Betrieb, in dem Oldtimer und Autos aufgearbeitet werden. Dabei erfuhren die Gäste viel über die Typen von VW und Porsche. Im VIP-Bereich wurde noch eine ganze Weile gefachsimpelt, bevor sich die Runde bei herrlichem Winterwetter zum Spaziergang aufmachte. Dabei ging es am Tannenwäldchen vorbei bis zum Posten 46 an der „RadBahn“.

Der Abschluss des Winterganges fand in der Gaststätte Meis-Gratz in der Alst statt. Dort erwartete die Teilnehmer ein deftiges Essen.