Gleich drei Vereine profitieren

Horstmar -

Die Zahnärzte Dr. Ludger Berns, Dr. Rolf Saatjohann, Jana Saatjohann und Dr. Claudia Greive überreichten am Freitagmittag den Betrag von 1945,36 Euro aus der bekannten „Zahngold-Aktion“. Jeweils zu einem Drittel fließt die Summe an die „Sanitäter vor Ort“ des DRK-Ortsvereins Horstmar, die Leichtathletik-Abteilung des TuS Germania Horstmar und an den neu gegründeten Verein Kinder-, Ferien- und Freizeit-Werk (KFW) Horstmar.