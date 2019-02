Mehrheit stimmt neuem Standort zu

Horstmar -

Das letzte Wort zum Bau des neuen Vier-Gruppen-Kindergartens in Horstmar hat der Stadtrat, der sich während seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag (14. Februar) mit der Thematik auseinandersetzen wird. An der Notwendigkeit der neuen Einrichtung zweifelt keiner. Nach den entsprechenden Beratungen in den zuständigen Fachausschüssen kristallisiert sich heraus, dass die Mehrheit der Kommunalpolitiker mit dem neuen Standort-Vorschlag der Gemeindeverwaltung zustimmen wird.