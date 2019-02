„Kartenspielen fällt aus“ steht auf einem Blatt Papier an der Tür zum Eingang des Kellers der Grollenburg. Grund dafür ist ein Wasserschaden. Auf Grund eines nicht verschlossenen Schiebers im Keller ist Leitungswasser ausgetreten und hat den Keller geflutet.

Die Trocknungsarbeiten sind in vollem Gange. Dazu gehören die Versiegelung der Fliesen und der Neuanstrich der Wände. „Es soll dann auch ein Teppichboden verlegt werden als schalldämmende Maßnahme,“ erläutert Ferdinand Keuchel , Fachbereichsleiter Bauen, Planen, Wohnen bei der Stadt Horstmar, denn der Schall schaukele sich im Kellergebäude sehr schnell hoch. Bis zum Ende des Monats sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Noch wird der Keller auch als Unterstellmöglichkeit für Möbel des Kindergartens Kinderland genutzt. Das wird sich bald ändern. In der neunten Kalenderwoche rechnet Ferdinand Keuchel mit der Endreinigung für den neu erstellten Anbau am Kindergarten, für April/Mai sei die offizielle Einweihung vorgesehen. Dann erdenh die Möbel in die neuen Räume verfrachtet.