Wintergang endet gemütlich

Horstmar -

42 Landfrauen aus Horstmar sind auf ihrem Wintergang vom Parkplatz an der Eggeroder Straße zum Ferienhof Reining (Schulze Pröbsting) in Schagern gelaufen. Am Hundeplatz machte die Gruppe einen ein Zwischenstopp, bei dem Gühwein, Apfelpunsch sowie Nussecken, Glühweinschnitten und Plätzchen bereit standen. Nach der kurzen Pause ging es dann weiter zum Ferienhof Reining. Dort hatten die Männer der Frauen des Organisationsteams bereits Steaks, Würstchen, Salate, Dips und Brötchen zubereitet und bereitgestellt.