Sonne pur begleitet Schnatgänger

Horstmar-Leer -

Nur zufriedene Gesichter gab es beim zweiten Schnatgang, den der Ortskulturring Leer in diesem Jahr anbot. Während es vor 14 Tagen, als die Wanderung gen Alst ging, noch regnete und schneite, herrschten am Samstag bei strahlendem Sonnenschein frühlingshafte Temperaturen. Es hatte sich herumgesprochen, dass so ein Grenzgang etwas Besonderes ist. Unter den 50 Teilnehmern aller Altersklassen befanden sich auch Bürger aus Horstmar und Laer.