Herdfeuerabend wird zu einem besonderen Erlebnis

Dazu begrüßte Vereinsgeschäftsführer Norbert Möllerfeld hocherfreut über die gute Resonanz 68 Besucher in der Diele auf dem Hof der Familie Wolbert-Haverkamp in Haltern. Anschließend führte er charmant und amüsant, größtenteils plattdeutsch, durchs äußerst vielfältige Programm, bei dem es viel zum Schmunzeln und zu Lachen gab.

Ein Höhepunkt war das neue von Agnes Hölscher zur Melodie „Es klappert die Mühle“ gedichtete Vereinslied „Wie ist es doch so schön hier im Heimatverein. . .“ das die vielfältigen Aktivitäten im Jahresverlauf herausstellt.

Vor der Pause stellte Matthias Wolbert-Haverkamp ausführlich die Geschichte des Hofes vor, der schon vor fast 1200 Jahren im Heberegister des Klosters Herford erwähnt worden ist. Damals gehörte Leer noch zur Urkirche Schöppingen, dessen Zehntrechte 838 von Kaiser Ludwig dem Frommen dem Kloster Herford geschenkt worden waren.

Schließlich wies Vorsitzender Josef Denkler noch auf einige weitere Veranstaltungen für 2019 hin, wie beispielsweise die Jahreshauptversammlung am 11. April, eine Tagesfahrt am 11. Mai in den Paderborner Raum, den Mühlentag am 10. Juni in etwas veränderter Form und einen Liederabend am 22. August in der Ostendorfer Festscheune.