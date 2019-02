„Trump“ scharf auf den Prinzenthron

Ein „Feuerwerk“ karnevalistischen Frohsinns entfachten die Concorden am Samstag während ihres Bütt- und Shownachmittags unter dem Motto „Concordia feiert wie in alten Zeiten, will mit Humor und Helau Freude bereiten“ im Vereinsheim der Katharinen. So manche fußstampfende „Rakete“ schickte das Publikum in die Umlaufbahn und verlieh seiner närrischen Begeisterung damit lautstarken Ausdruck.

Das prächtige Bühnenbild spiegelte die Kostümauswahl des Elferrates wider, der komplett in mittelalterlichen Gewändern erschien. Allen voran marschierte das Prinzenpaar Christoph I. Heising mit ihrer Lieblichkeit Manuela II. Lawson. Das Moderatoren-Trio Mario Kölking, Georg Dreckmann und Sebastian Pliete begrüßte zahlreiche Gäste, darunter Horstmars Bürgermeister Robert Wenking und die geistlichen Vertreter, Dechant Johannes Büll, Pater Dhaman Karanam und Prädikant Alexander Becker. Die Funken Luisa, Franziska, Birthe und Pauline unterstützten das Komitee auf seinem Weg durch das tolle Programm.

„Kleider machen Leute“, stellte der Bürgermeister fest und glänzte mit einer humorvollen Hommage an den Modezaren Karl Lagerfeld. Wenking visionierte den Designer feiner Kleider vor der Himmelstür, an der Petrus ihn fragt: „Glaubst du an das ewige Leben?“ Die Lagerfeld-typische Antwort: „Nein, mit mir fängt das Leben an und mit mir hört es auf.“ Doch weil Schick und Stil auch im Himmel gefragt sind, wird er trotz seiner Unbescheidenheit eingelassen.

Ein zweiter Auftritt ließ den Bürgermeister mit Wahnsinnsperücke als „ Donald Trump “ erscheinen. Dieser war erpicht auf den Prinzenthron der Concorden. Er brachte glatt eine Tanztruppe amerikanischer Polizistinnen mit, die Christoph I. und Manuela II. in Handschellen abführen wollten. Für diesen Spaß schlüpften Burgfrauen mit geballter Frauenpower in die Uniformen von Ordnungshüterinnen.

Gewaltig Schwung auf die Bühne brachte die Katharinen-Garde. Rock`n Roll war angesagt. Zu den Klängen von „Hound Dog“ und „Jailhouse Rock“, zu Hits gemacht vom „King“ Elvis Presley, schwangen sich die Mädels auf die Bühne. Auf das brillante Tanzmariechen Theresa Ruck musste das Publikum zwar verzichten, doch fünf Solomariechen der befreundeten Karnevalsgesellschaft St. Johannes Altenberge entschädigten reichlich dafür. „Die sind doch echt Hammer, oder?,“ war aus den Reihen des Publikums deutlich zu vernehmen. Auch der Gardetanz der Burgkathrinchen fachte die Stimmung an.

Hofnarr Jürgen Schmidt hüpfte standesgemäß gut gelaunt über die Bühne und war stets da, um das Prinzenpaar und das Publikum zu unterhalten. Er dirigierte sogar ein Schunkellied. Die Elferratsfrauen sangen gemeinsam mit dem Prinzenpaar ein Trinklied. Auch das Kinderprinzenpaar Anton Ruck und Mieke Kölking erschien. Die beiden ehrten Jubelprinzessin Regina I. Schriewer, die vor 40 Jahren auf dem Thron saß. Prinz war damals Ehemann Heinrich IV. Vor einem viertel Jahrhundert übte der amtierende Prinz Christoph schon einmal sein Amt aus und und hatte damals Cornelia I. an seiner Seite. Vor 50 Jahren waren Josef I. Wilming und Gertrud I. närrische Majestäten und vor 60 Jahren Bernhard II. Brunstering und Anni I.