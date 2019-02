Horstmar-Leer -

Heiner und Jutta Selker heißt das neue Prinzenpaar des Leerer Cliquenkarnevals. Am Wochenende wurden die Eheleute proklamiert und traten damit die Nachfolge des Vorjahresprinzenpaares Bredo und Stephanie Brigden an. Ihnen fiel der Abschied gar nicht so leicht, denn sie hatten ihre Amtszeit sehr genossen.