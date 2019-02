„Wir können insgesamt mit dem Ablauf des Jahres 2018 zufrieden sein. In 2019 liegen aber noch einige Projekte vor uns“, erklärte der Leerer CDU-Ortsverbandsvorsitzende Ludger Hummert . In Bezug auf Rat und Verwaltung sprach der Christdemokrat harmonischen Begegnungen. Das Ortsteildenken gehöre der Vergangenheit an, das Misstrauen gewichen, betonte auch Petra Raus , die Vorsitzende des Schulausschusses.

Themen, die überwiegend den Ortsteil Leer tangieren, standen auf der Agenda der Versammlung. Ein wenig Licht am Horizont sah Ludger Hummert bei der Verwirklichung des Reststückes am Radweg in den Kurven der Bauerschaft Haltern. Der Landesbetrieb Straßenbau beabsichtige, die Fahrbahn bis zur Ortsgrenze in Schöppingen zu sanieren, da biete sich die Investition in den Radweg nahezu an.

Mit der Leerer Feuerwehr seit man im ständigen Kontakt bezüglich der Umgestaltung des Gerätehauses. Noch keine Entscheidung ist bezüglich des Umkleidegebäudes der Fußballer am Leerbach gefallen. Dort haben sich im Mauerwerk Risse gebildet. Zur Entscheidung stehen an entweder eine Sanierung oder Abriss und Neubau. Ein Gutachten soll Klärung bringen. Beim Kreis Steinfurt als zuständiger Baulastträger wurde eine Antrag auf Erstellung eines Radweges in der Alst von Brücke am Radweg bis zur Besitzung Greive gestellt. Eine Entscheidung stehe noch aus. Für eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes bestehe zur Zeit keine Notwendigkeit, erklärte Hummert. Interessenten könnten sich bei der Stadt Horstmar melden. Dagegen sei die Ausweisung neuer Baugebiete dringend notwendig, da es in Leer so gut wie keine Bauplätze gebe, betonte der Vorsitzende.

Ein weiteres Projekt seien die Investitionen in den Kindergarten von Ss. Cosmas und Damian an der Burgsteinfurter Straße. Gesucht wird nach einem neuen Standort für die Glascontainer. Da das Gewerbebiet nun endgültig erschlossen werden soll, müssen sie an dieser Stelle weichen. Vorschläge für einen neuen Standort können bei der Stadtverwaltung abgegeben werden.