Sommertraining steht im Fokus

Horstmar -

Der Vorstand der Fachschaft Tennis des TuS Germania Horstmar lädt am kommenden Sonntag (10. März) kurzfristig zu einer Jugendversammlung ins Clubhaus an den Tilsiter Weg ein. Entsprechende Einladungen sind bereits an alle Kinder und Jugendlichen verteilt worden, so die Verantwortlichen der Fachschaft. Nachwuchs, der nicht dem Tennisverein angehört, aber Lust hat, den weißen Sport kennenzulernen, ist ebenfalls zu diesem Termin willkommen.