Vereinswirtin Anne Wegmann hatte eine schmackhafte Erbsensuppe zubereitet und dabei auch die Würste verarbeitet, die die Schützen am Rosenmontag bei ihren Besuchen in den Familien eingesammelt hatten. Neben den Würstchen bekamen sie auch Eier, die sie an Sammelstellen gleich vertilgten. „Wir nehmen für die Familien einen Willkommenstrunk mit und Süßigkeiten für die Kinder“, erklärte Markus Ahlers.

„Die Verschiebung des Termins für das Erbsensuppe-Essen von ursprünglich Rosenmontag auf den Samstag danach, die wir hauptsächlich wegen unserer Frauen gemacht haben, hat sich bewährt“, erklärte Frank Lölver.