Die Theatergruppe der Kfd Leer wird am kommenden Wochenende gleich zweimal aktiv. So treten die Akteurinnen während der Jahreshauptversammlung der Kfd am Samstag (16. März) auf. Eine zweite Aufführung gibt es am Sonntag (17. März) um 18.30 Uhr im Saal des Gasthofes Vissing/Wegmann für die interessierte Öffentlichkeit. Die Gastgeberinnen versprechen den Besuchern einen bunten Abend mit Liedern und Sketchen. Eingeladen dazu ist die gesamte Bevölkerung.

Ein Eintritt wird nicht erhoben. Es wird aber um eine Spende gebeten. Diese soll der örtlichen Jugendeinrichtung „JuLe“ und der Gruppe der Witwen und allein stehenden Frauen zugute kommen.