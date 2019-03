Kapelle in der Alst bekommt eine eigene Wasserversorgung

Horstmar-Leer -

Die 52 Jahre alte Friedenskapelle in der Bauerschaft Alst erhält einen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Man benötige das Wasser zum Gießen den Blumen und Sträucher, aber auch um die Kapelle sauber zu halten, hieß es seitens des Kapellenvereins. Da die Finanzierung aber noch nicht endgültig gesichert ist, so die Verantwortlichen, wird um weitere Spenden bei der Volksbank Ochtrup-Laer unter Angabe der IBAN DE 5640164618 51 10605940 gebeten.