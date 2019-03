Magdalene Dahme erzielt vierten Platz

Die unzähligen Stunden Unterricht und Üben haben sich also ausgezahlt, das Mädchen aus der Burgmannsstadt kann sich zu den besten Geigerinnen in ihrer Altersgruppe, den Elf- bis Zwölfjährigen, in ganz Nordrhein-Westfalen zählen. Bis zum Bundeswettbewerb wird in dieser Altersgruppe noch nicht weitergeleitet, sodass die Nachwuchsviolinistin erst einmal wohlverdient durchatmen kann.

Langeweile wird jedoch nicht aufkommen. Die nächsten Auftritte stehen bereits an und bis zur nächsten Teilnahme an Jugend musiziert, Deutschlands renommiertestem Musikförderprojekt, ist es auch nicht mehr lange.