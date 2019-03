Jubilarin strahlt Zufriedenheit aus

Horstmar-Leer -

Ihren 99. Geburtstag feierte Mathilde Höing aus Leer am Dienstag im Kreis ihrer Familie. Zu den Gästen gehörten auch Pfarrdechant Johannes Büll, eine Abordnung der Kfd und des Altenclubs sowie der stellvertretende Bürgermeister Ludger Hummert, der seiner Tante „Tille“ auch ganz persönlich gratulierte. Mir geht es gut, wenn Gott will, feiern wir nächstes Jahr meinen 100. Geburtstag. Dazu seid Ihr alle eingeladen“, so die Jubilarin, die erklärte, dass man den Kopf nicht hängen lassen dürfe und das Leben genießen solle.