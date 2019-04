Horstmar -

Ihren 90. Geburtstag feierte am Mittwoch Maria Dauwe. Zu den ersten Gratulanten gehörten neben Familienangehörigen Horstmars Bürgermeister Robert Wenking, der im Namen der Stadt Horstmar und Diakon Franz-Josef Reuver, der im Namen der Kirchengemeinde St. Gertrudis gratulierte. Die Jubilarin hat in ihrem Leben stets viel gearbeitet, was sie aber – wie sie im Gespräch meinte – nicht geschadet hat.