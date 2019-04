Führung durch die Rieselfelder Münster

Horstmar -

Die Rieselfelder in Münster sind das Ziel eines Ausflugs des Heimatvereins Horstmar am 27. April. Dort gibt es eine Führung für die Teilnehmer. Im April sind besonders viele Vögel zu beobachten, weil zu den ständig dort lebenden Tieren auch noch Zugvögel anzutreffen sind. Wer sich für dieses Naturschauspiel interessiert oder auch nur den schönen Spaziergang durch dieses Feuchtgebiet genießen will, ist eingeladen, sich um 14 Uhr am K&K-Parkplatz einzufinden. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Um eine Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0 25 58/76 99 oder per E-Mail an margareta.schulte@gmx.de gebeten.