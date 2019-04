Es geht auch ohne einen „Ersten“

Das bewährte Viererteam Paul Jungfermann als Zweiter Vorsitzender, Georg Becks als Geschäftsführer, Gerhard Schmüser als Schatzmeister und Margareta Schulte als Beiratsmitglied leiten weiterhin die Geschicke des Heimatvereins Horstmar. Ein Erster Vorsitzender kristallisierte sich während der gut besuchten Hauptversammlung im Borchorster Hof nicht heraus. Ehrenvorsitzender Professor Dr. Anton Janßen forderte erfolgreich einen dicken Applaus für die bisherigen Verdienste des Teams ein. Dass es auch ohne einen „Ersten“ geht, sei längst bewiesen.

Der rührige Heimatverein präsentierte auch für dieses Jahr wieder ein volles Programm. Highlight ist sicherlich die Viertagesfahrt nach Ostfriesland und Groningen vom 20. bis 23. Juni. Zum umfangreichen Programm gehören die Besichtigungen der Meyer-Werft in Papenburg, des Sielhafenmuseums in Carolinensiel sowie des Schifffahrts- und Fehnmuseums in Rhauderfehn.

Mit Privatfahrzeugen geht es am Samstag 27. April zu den Rieselfeldern Münster inklusive einer vogelkundlichen Wanderung.

Zahlreiche längere- und kürzere Radtouren stehen zudem auf dem Plan. So radeln die Heimatfreunde unter anderem am 27. Juni nach Laer, um das Holskenmuseum zu besichtigen. Eine weitere längere Radtour führt am 23. Mai in den Kreislehrgarten. Dort führt Leiter Klaus Krohme persönlich durch die Natur. Zu den Tagesfahrten gehört am 7. September auch der Besuch von Burg Vischering und Burg Lüdinghausen.

Die Herbstwanderung und Teilnahme am Adventsmarkt bereichern den Terminkalender ebenso wie ein gemütliches Beisammensein im Kaminraum des Pfarzentrums Borchorster Hof zum Sommerende.

Unter dem Motto „Natur erleben“ beteiligt sich der Heimatverein am 30. Juli und 1. August am städtischen Ferienprogramm für Kinder.

Weitere Details zum Jahresprogramm hält die Internet-Homepage des Heimatvereins bereit. Anmeldungen sind zu zahlreichen Fahrten notwendig. Margareta Schulte nimmt sie unter Telefon 76 99 entgegen.

In 2019 feiert die Burgmannsstadt zwei Jubiläen: „750 Jahre Stadt Horstmar“ und „50 Jahre Leer mit Horstmar endgültig vereint“. Neben dem Jubiläums-Festwochenende vom 24. bis 26. Mai in Horstmar findet am 28. und 29. September die 50-Jahrfeier Horstmar-Leer im Dorf statt. Am 5. November gibt es einen Vortrag zum Scopingau. „Die Bewohner der Ortsteile sollten die Festveranstaltungen nicht isoliert voneinander, sondern gemeinsam besuchen“, regte Georg Becks an.

Den Jahresbericht illustrierte Anton Janßen mit zahlreichen Fotos. Georg Becks ließ 2018 wieder lebendig werden. Bedauern wurde laut, als der Ehrenvorsitzende noch einmal erläuterte, dass die Oster- und Krippenausstellung im Kommunikationszentrum der Kreissparkasse in Steinfurt letztmalig stattfanden. „Die Zahl der aktiven Teilnehmer an den Ausstellungen und die Besucherzahlen gingen zurück“, so Janßen. Daher entschloss sich die Familie, ihre Ausstellungs-Aktivitäten zu beenden.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung sorgten die „Viel-Harmoniker“ aus Wettringen für musikalische Unterhaltung.

Mehr Infos finden sich unter www.heimatverein-horstmar.de.