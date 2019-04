Einführung in „Messias“

Horstmar/Laer -

Mit einem musikalischen Highlight beenden das Katholische Bildungswerk und das Evangelische Sozialseminar am 7. Mai (Dienstag) um 20 Uhr im Pfarrzentrum Borchorster Hof ihre Veranstaltungsreihe im ersten Halbjahr 2019. Ralf Junghöfer, seit 2005 Leiter des Laerer Madrigalchores, wird eine Einführung in das Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel geben. Dieses wird am Pfingstmontag (10. Juni) um 19 Uhr anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Laerer Madrigalchores unter seiner Leitung in der Laerer Turnhalle aufgeführt wird.