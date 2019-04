Checker-Bräute und Tofu-Terroristen

Eingeladen hatte der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“, das Haus war voll bis auf den letzten Platz. Wunderbar der Dialog zwischen Erzieherin und Lehrerin im Neudeutsch-Kurs zum Sprachgebrauch junger Menschen. Da wird die Intelligenzbestie zur „Checkerbraut“, der militante Veganer zum „Tofu-Terroristen“ und der Selfie-Stick zur „Vollpfostenantenne“. Nicht zuletzt steigen die Anforderungen an Pädagogen ins Unermessliche: „Ich habe mehr Fortbildungsscheine als die Kinder Pokemonkarten“, prahlt die Kita-Erzieherin.

Das Quartett, Petra ist die „Neue“ im Bunde, streifte wohlausgesuchte Themen. Ihr Bühnenprogramm mit dem Titel „minus 2 plus 1 gleich 4“ weist auf die Veränderung im Ensemble hin. Sommerzeit-Umstellung ist eigentlich so überflüssig wie die Mengenlehre und bringt nur das innere Yin und Yang durcheinander. Altenpflege betreibt man als „Berufung“. Die polnische Pflegerin kümmert sich um „Opa Gunther“, für den ein Gläschen Slivovitz zweifellos besser wäre als all seine Beruhigungspillen. Sie versteht nicht, warum die Deutschen so viel Jammern und freut sich stattdessen über ihr Zimmer mit „Guck nach draußen“. Die generelle Situation mit Personalmangel und schlechter Bezahlung wird vom Quartett durchaus kritisch betrachtet. Fazit: „Pflege in Deutschland ist die größte Katastrophe – Tendenz steigend.“ Am Ende der Show tobte das Publikum vor Begeisterung und ließ das Quartett erst nach Zugaben von der Bühne.