Wandern und Garten als Lebenselixier

Johanna Dankelmann wurde in Schlesien geboren und wuchs dort mit zwei Schwestern auf. An die Besatzerzeit erinnert sie sich nur ungern, denn es sei schrecklich gewesen. So kam es, dass die Familie im Jahr 1946 nach Westdeutschland über die schwarze Grenze flüchtete.

Die Altersjubilarin wohnte lange Zeit in Münster und zog 2008 in die Nähe ihrer Tochter nach Borghorst. Seit vier Jahren lebt die Seniorin im Horstmarer Altenwohnheim, wo sie sich sehr wohl fühlt. So lobt das Geburtstagskind die gute Atmosphäre sowie das umfangreiche Unterhaltungsangebot, zu dem Bingo-Spielen gehört.

Ihren Lebensunterhalt verdiente sich Johanna Dankelmann bei einem Arzt. Zudem war sie einige Jahre auch im Vertrieb der Westfälischen Nachrichten in Münster beschäftigt. Sie erinnert sich gerne an die vielen Reisen, vor allen Dingen an die vielen Wanderungen. „Diese und auch die Gartenarbeiten haben meine Mutter fit gehalten“, meint Tochter Petra.

Die Jubilarin ist fünffache Mutter. Inzwischen gehören drei Enkelkinder und fünf Urenkel zur großen Familie. Mit dieser wird am morgigen Christi Himmelfahrtstag gefeiert.