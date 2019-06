Anschließend trafen sich die Schützen in ihrem Vereinshaus. Dort gab es gleich zwei gute Gründe, um zu feiern. So konnte die Bruderschaft mit Jonas Denkler , Lukas Rahe , Jan Overkamp, David Niehoff, Daniel De Niet, Florian Räuber und Manuel Dunkel sieben Neulinge in ihre Reihen aufnehmen.

Zudem ehrte der Vorstand einige treue Mitglieder. So erinnerte man sich an die Jubilare André Lenger, der vor 25 Jahren Jungesellenschützenkönig war, sowie an Bernhard Langkamp, der vor 50 Jahren als Bürgerkönig regierte.

In diesem Jahr feiern Johannes Schwering, Volker Saborny und Christian Schulze Ising ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Seit 50 Jahren gehören Helmut Wigger, Edmund Laurenz, Willi Kogenschott und Heinz Blömer der Bruderschaft an.

Ein ganz besonders Jubiläum feierte Willi Böddeling. Er trat vor 80 Jahren in die Bruderschaft ein und ließ es sich nicht nehmen, auch dieses Jahr persönlich zu erscheinen.