Täter ist nicht schuldfähig

Horstmar -

Der heute 31-jährige Horstmarer, der am Morgen des 9. Dezembers 2018 seine Mutter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hat (die WN berichteten), musste sich jetzt vor dem Landgericht in Münster verantworten. Allerdings hat die 3. Große Strafkammer an den ersten beiden Verhandlungstagen die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um die Persönlichkeitsrechte des Täters, der unter einer psychischen Erkrankung leiden soll, und die seiner Familie zu wahren.