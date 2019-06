Horstmar-Leer -

Zum traditionellen „Fahnensünnen“ trafen sich die Mitglieder des Schützenvereins Leer-Dorf am Wochenende nicht wie gewöhnlich im Vereinslokal Vissing/Wegmann, sondern an der Vogelstange in den Herswiesen. Dort existiert der Vogelstand seit 50 Jahren, was entsprechend gewürdigt werden sollte.