Horstmar -

Das Deutsche Rote Kreuz organisiert in Horstmar am kommenden Sonntag (30. Juni) einen Blutspende-Sondertermin außer der Reihe. Blutspender sind von 14 bis 18 Uhr in der Astrid-Lindgren-Schule, Schulstraße 3, willkommen. Erfahrungsgemäß sinkt die Zahl der Blutspender in den Sommerferien, deswegen steuern die Rotkreuzler jetzt dagegen.