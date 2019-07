Einweisung in Forensische Klinik

Horstmar/Münster -

m Prozess um einen Fall besonders schwerer Körperverletzung in Horstmar fiel am gestrigen Dienstag, dem dritten und letzten Verhandlungstag, vor der dritten Großen Strafkammer beim Landgericht Münster das Urteil. Wie erwartet und auf das psychiatrische Gutachten gestützt, ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten auf vorläufig unbestimmte Zeit in der geschlossenen Abteilung einer Forensischen Klinik an.