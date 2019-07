Die ehemals selbstständigen Gemeinden Horstmar und Leer sind vor 50 Jahren, am 1. Juli 1969, unter einem gemeinsamen Dach Stadt Horstmar zusammengekommen. In diesen Jahrzehnten ist die Gemeinschaft gewachsen. So bilden beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr mit den Löschzügen Horstmar und Leer eine Einheit, die Sportvereine TuS Germania und Westfalia arbeiten vorbildlich im Jugendfußball miteinander, die Kinder- und Jugendtreffs vipz und JuLe organisieren und koordinieren zahlreiche Aktivitäten.

Die Ratsmitglieder, die die Zukunftsentscheidungen für Horstmar und Leer fassen, unterstützen Projekte, die die Gemeinschaft besonders fördern. Jetzt hat Bürgermeister Robert Wenking alle 14- bis 18-Jährigen zum Mitmachen aufgefordert. Unter dem Motto „Wir in Horstmar und Leer“ geht man auf die Suche nach den besten Zukunftsprojekten und -ideen, die geeignet sind, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Gemeinschaft zwischen Bürgern aus beiden Ortsteilen noch mehr zu vertiefen.

Die Projekte können sich auf Vereine und Verbände beziehen, sportlicher, musikalischer oder kultureller Natur sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Der Bürgermeister würde sich freuen, wenn von den Jugendlichen gemeinsam mit Freunden, mit Vereinskollegen oder Klassenkameraden Projektvorschläge unterbreiten würden, die geeignet sind, die Gemeinschaft weiter zu verbessern.

Wie der Vorschlag präsentiert wird, ob schriftlich oder als Video, bleibt jedem überlassen. Für die ersten drei Plätze werden 300 Euro, 250 Euro und 100 Euro ausgelobt. Drei weitere Preise sind mit jeweils 50 Euro dotiert. Die Übergabe soll am 28. September auf der Eventbühne in Leer erfolgen.