Stammtische wechseln Karten gegen Tennisschläger ein

Zu einem besonderen Turnier hatte die Fachschaft Tennis des SV Westfalia Leer auf die heimische Anlage am Leerbach eingeladen. Insgesamt acht Leerer Stammtische nahmen daran teil. „Wir sind erfreut über das große Interesse“, erklärte Guido Müller , der stellvertretende Fachschaftsvorsitzende. Er hatte zusammen mit Johannes Kleine­hollenhorst und Sven Kirst die Vorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Hilfreich waren ihnen dabei auch die Spieler der Ü 30 Herrenmannschaft.

Bei herrlichem Wetter kämpfte der Stammtisch „Natz hats“, der mit zwei Mannschaften angetreten war, zusammen mit „Frisch ans Brett“ um die ersten Punkte. Beide Teams hatten ihre Fans mitgebracht, so dass gleich die richtige Stimmung aufkam. Es wurde um jeden Ball gekämpft. Da standen die „Ridder der halben Liter“ dem „Buli-Stammtisch“ in nichts nach. Der Stammtisch „Der Klügere kippt nach“ machte – wie viele Gäste – seinem Namen alle Ehre. Manch‘ einer der Teilnehmer entdeckte sein Talent beim Spiel mit der Filzkugel. Einer davon war Jens Budde . „Ich bin selber überrascht, dass Tennis so viel Spaß macht“, meinte er.

Sieger des Turniers wurden Rainer Janning und Patrick Hesse von „Natz hats“, gefolgt von Steffen Jahn und Jens Budde von „Frisch am Brett“. Im Spiel um den dritten Platz setzten sich Marcel Ksoll und Marc Thiele durch. Sie alle erhielten einen sportlichen Pokal.

Weniger mit dem Sport als mehr mit der Geselligkeit hatte der Bierpokal zu tun, den Kai Gerdes und Jörg Selker überreicht bekamen.

„We want you“ stand in großen Lettern auf einem Plakat. „Das war auch mit Sinn und Zweck des Turniers“, betonte Dörthe Füchter, Vorsitzende der Fachschaft Tennis bei der Siegerehrung. Spontan gab es dann auch gleich zwei Anmeldungen.